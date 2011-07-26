В Москве демонтировали плакаты с Медведевым (ФОТО)

В Москве демонтировали плакаты с изображением президента РФ Дмитрия Медведева в образе героя комиксов Капитана Америка, которые появились на улицах во вторник утром. Об этом сообщили в департаменте СМИ и рекламы российской столицы, пишет Корреспондент.net со ссылкой на РИА Новости.

Афиши, на которых глава российского государства представлен в образе голливудского супергероя, напоминают рекламу нового блокбастера Капитан Америка: Первый мститель.

«Эти плакаты - хулиганская акция. Все они демонтированы», - заявил представитель департамента.

По его словам, владельцы рекламных конструкций получили рекомендации обратиться в правоохранительные органы.

При этом чиновник не уточнил, сколько именно плакатов с изображением президента РФ было размещено в Москве.

Напомним, в середине июля в Москве были размещены плакаты с изображением премьер-министра РФ Владимира Путина в образе известного суперагента Джеймса Бонда. Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников тогда сообщил, что хулиганы, разместившие эти плакаты, будут привлечены к ответственности.

фото: monolog.tv, glavnoe.ua