Восточную Африку охватил голод (ВИДЕО)

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В поисках спасения от засухи и голода, которые с начала июля охватили страны Африканского Рога, тысячи людей оставляют свои дома и направляются в столицу Сомали Могадишо, передаёт EuroNews.

Засуха в 2011 году вместе с военными конфликтами уже унесли десятки тысяч жизней в странах Африканского Рога. По данным синоптиков эта засуха стала самой сильной за последние полвека. Учёные связывают это с изменением климата и перераспределением дождей в регионе.

Засуха привела к тому, что более 300 тысяч человек покинули места своего проживания и двинулись к большим городам. Они надуются получить продовольствие в городах, так как урожай этого года уже почти уничтожен засухой.

По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, только в лагере близ сомалийской столицы уже находятся более 150 тысяч человек. Из-за большого количества людей в городе образуются давки, участились случаи грабежей. Очевидцы говорят, что помощь, предназначенная главным образом для детей и женщин, порой не доходит до них. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сомали, где идет затяжная гражданская война, и юг страны удерживают исламисты, ограничивая доступ для представителей гуманитарных организаций.

Сейчас международные организации хотят организовать благотворительный фонд, который будет собирать деньги для помощи пострадавшим от засухи. Хотя в последнее время страны и частные компании делают взносы со всё большим скептицизмом. Причиной этому становится экономический кризис и то, что большинство денег в Африке присваивается правящими режимами и не доходит до нуждающихся.

фото: bigpondnews.com