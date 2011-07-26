Суд по делу Тимошенко возобновится в среду

{1-}

В заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по газовым контрактам объявлен перерыв до 11:00 27 июля.

Как передает УНИАН, соответствующее решение судья Родион Киреев принял после того, как выяснилось, что некоторые свидетели не явились в суд на допросы.

«В связи с необходимостью вызова свидетелей суд объявляет перерыв до 11:00 27 июля», - сказал судья.

После перерыва суд допросил представителя НАК «Нафтогаз Украины», который сказал, что дополнительные расходы компании в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, из-за подписанных газовых соглашений составляли 194 млн дол. При этом, по словам свидетеля, он не принимает во внимание те 10 млрд кубометров газа, которые находились в газоубежищах, но впоследствии по решению Стокгольмского арбитражного суда были возвращены компании «РосУкрЭнерго».

Во время допроса этого свидетеля Тимошенко неоднократно пыталась сделать заявление об отводе судьи Киреева и заявление о преступлении.

«Я хочу сделать заявление о преступлении, что именно действиями нынешней власти НАК «Нафтогаз» был введен в убытки из-за отбора 10-12 млрд кубометров газа», - сказала она.

Кроме того, Тимошенко в очередной раз заявила, что Киреев говорил неправду, когда утверждал, что она отказывается ставить свидетелям вопросы.

«Я осталась без защиты. Я не подготовлена своими защитниками, поскольку не могла в адекватный срок ознакомиться с материалами», - сказала она.

Из-за того, что Тимошенко почти два часа без остановки произносила заявления, журналисты не смогли услышать фамилии, должности и показания некоторых свидетелей.

Киреев неоднократно делал замечания Тимошенко и предупреждал об удалении из зала суда, однако это не повлияло на нее.

Напомним, на сегодняшнем судебном заседании по делу Тимошенко между народными депутатами и сотрудники спецподразделения «Грифон» произошла очередная потасовка. Видеорепортаж с места событий смотрите здесь.

фото: tymoshenko.ua