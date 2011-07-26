Украинских учителей направили к психиатру

Кабинет министров Украины принял постановление согласно которому, все учителя теперь должны пройти обязательный профилактический осмотр у психиатра, сообщает ТСН.

В министерстве образования и науки, молодёжи и спорта эту меру обосновали тем, что многие родители будут более спокойными, если у их детей будут преподавать психически уравновешение люди, которые планово посещают необходимых врачей.

Кроме того, сейчас учителя должны каждый год проходить проверку на туберкулёз и делать плановую флюорографию. Это правило также распространяется на большинство государственных служащих, которые работают с людьми.

Среди учителей пока достаточно неоднозначно восприняли это новшество. Обязательный визит к психиатру педагоги начнут осуществлять с началом нового учебного года.