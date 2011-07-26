Золото стремительно дорожает

Золото впервые подорожало до $1500 за унцию. Теперь золото воспринимается инвесторами как надежная альтернатива. Метал теперь воспринимается инвесторами, как возможность сохранить свои ресурсы во времена кризиса, пишет New-York Times.

Мировая резервная валюта – доллар – в последние годы слабеет. Теперь на него также давят новости о возможном дефолте в США и потому инвесторы не спешат покупать американскую валюту. Еврозона пока сосредоточилась на проблемах долгов отдельных стран, там намечается дефолт в Греции и потому ситуация с единой валютой также может быть достаточно нестабильной. Котировки акций многих компаний снизились под давлением глобального экономического кризиса, цены на нефть нестабильны и зависят от состояния ведущих экономик. Кроме того ресурсы сильно зависят от политической стабильности на Ближнем Востоке.

В предкризисном 2007 унция золота стоила, по данным EuroNews, $833 сегодня – почти вдвое дороже. Правда, в 1980-м споты на золото подорожали до $2200, но с поправкой на инфляцию.

Психологический барьер в $1500 за тройскую унцию был взят после того, как два дня назад агентство S&P ухудшило прогноз по долговому рейтингу США. Возникла опасность, что Америка потеряет высший кредитный рейтинг.