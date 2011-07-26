В США могут закрыть все госучреждения

Президент США Барак Обама предупредил граждан, что дефолт Америки таки возможен, если Конгресс не примет соответствующий закон. Эксперты считают, что президент может закрыть большинство госструктур чтобы сэкономить, пишет Reuters.

Вчера экс-президент Билл Клинтон предложил нынешнему хозяину Белого Дома, используя четырнадцатую поправку к Конституции, обязывающую исполнительную власть выполнять свои финансовые обязательства любой ценой. Таким образом надо закрыть большинство государственных учреждений кроме экстренных служб. Средства, которые поступят на государственный счёт в результате будут направлены на обслуживания внешнего долга.

Именно так и поступил Билл Клинтон в аналогичной ситуации в середине девяностых, сообщает Finam. Тогда госслужащие были отправлены в неоплачиваемый отпуск на несколько недель, прежде чем республиканцы в Конгрессе пошли на попятную перед лицом падения респектабельности в глазах избирателей.

Рейтинговые потери партии демократов после этой истории были столь велики, что Клинтону без особого труда удалось переизбраться на второй президентский срок. Возможно, так и произойдёт и на этот раз. Учитывая, что месячные доходы американского бюджета составляют порядка $250 млрд. выплатить казначейский купон, причитающийся к оплате 4-го августа в сумме $30 млрд. вполне по силам.

Сейчас же ситуация может сложиться критическая. Ведь конгрессмены упорно не хотят договариваться и решать проблему максимального размера государственного долга. Потому президент может пойти на экстренные меры.