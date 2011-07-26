Московский патриарх прибыл в Киев

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев. Его самолёт приземлился в аэропорту Борисполь, передаёт Униан.

Это уже пятый визит патриарха Кирилла в Украину за последние два года, нынешний посвящен празднованию Дня крещения Руси. Патриарх примет участие в ряде мероприятий.

Так, 27 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, патриарх Кирилл, грузинский патриарх Илия II, который также прибыл в Украину, и митрополит Киевский и всея Украины Владимир отслужат молебен возле памятника князю на Владимирской горке.

В богослужении примут участие члены Священного синода, собор иерархов и духовенства из Украины, России и Грузии. Также в этот день в Киево-Печерской Лавре состоится очередное заседание Священного синода РПЦ.

28 июля, в день празднования Крещения Руси на Соборной площади Киево-Печерской Лавры состоится праздничная литургия.

Мнения украинских экспертов по поводу визита патриарха Кирилла читайте здесь.

фото: patriarchia.ru