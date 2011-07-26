В ходе тюремного бунта в Мексике погибли 17 человек

В результате перестрелки, произошедшей 25 июля в тюрьме мексиканского города Сьюдад Хуарес, погибли как минимум 17 человек, сообщают Риа новости.

Как рассказали представители местных властей, заключенные отобрали оружие у охранников и попытались сбежать. Путь им преградили подоспевшие на место событий полицейские и военнослужащие. Между беглецами и сотрудниками силовых структур начался бой.

После подавления сопротивления полицейские вошли в здание пенитенциарного учреждения, где обнаружили 17 тел убитых людей, включая одну женщину. Пока не уточняется, сколько из них - заключенные, а сколько – охранники.

При этом в последние полгода более 500 человек уже погибло в Мексике в ходе войны официальных властей против организованных банд и наркокартелей. Страна находится на грани полномасштабного противостояния и власти пока не могут справиться в разгулом насилия. Полицейские постоянно проводят облавы, но это не мешает бандам выяснять отношения при помощи стрелкового оружия и устраивать налёты на тюрьмы.