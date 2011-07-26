Учёные «нащупали» бозон Хикса

Европейские учёные на конференции по физике высоких энергий заявили, что им удалось получить косвенные доказательства существования так называемого бозона Хикса, пишет Nature news.

Учёные которые представили доклад, в течении долгого времени анализировали, какие именно частицы попадают детекторы Большого Адроного Коллайдера. В этой установке существуют два сверхточных счётчика под названиями ATLAS и CMS. Они обнаружили, что детекторы регистрируют большое количество частиц, масса которых располагается от 130 до 150 гигаэлектронвольт.

Часть экспертов полагает, что именно в этом интервале может находиться масса бозона Хиггса. Появление "подозрительных" частиц было связано с рождением и распадом пар W-бозонов - элементарных частиц-переносчиков слабого взаимодействия. Надо сказать, что бозон Хикса, существование которого было постулировано ещё в 1964 году, как раз должен отвечать за такой вид взаимодействий. Опредёленные теории предсказывают, что бозон Хиггса может распадаться именно с образованием W-бозонов.

Учёные предполагают получить дополнительные данные по этому природному явлению до осени 2011 года, когда в индийском городе Мумбай пройдёт большая конференция, посвящённая атомной физике. На ней и будет представлен развёрнутый доклад по этому вопросу.