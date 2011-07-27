Милиция пожаловалась на депутатов, которые подрались с милицией в суде

Руководство Министерства внутренних дел обращается к Верховной Раде с просьбой дать правовую оценку действиям народных депутатов в Печерском суде. Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью министерства, сообщает Украинская правда.

Как известно, 26 июля в Печерском суде при рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко состоялось столкновение между милицией и народными депутатами.

«В ходе судебного разбирательства народные избранники, которые присутствовали в зале, не учитывали многочисленные замечания судьи и продолжали нарушать общественный порядок. Следовательно, судьей было принято решение об их удалении из зала суда», - отмечается в сообщении.

«Поскольку нарушители порядка не реагировали на требования судьи, поэтому исполнение данного решения было возложено на работников специального батальона судебной милиции «Грифон», в обязанности которых входит именно обеспечение охраны общественного порядка в судебных инстанциях», - уточнили в министерстве.



«Во время исполнения решения суда, правоохранители предложили выйти народным избранникам самовольно, когда же последние отказались, милиционеры стали их оттеснять, не применяя при этом меры физического воздействия, хотя имели на то законные основания», - заявили в МВД.



«После сопротивления, которое оказали народные депутаты, несколько сотрудников милиции с многочисленными повреждениями попали в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. С выводами ее работы общественность будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.



«Меры реагирования сотрудников милиции на противоправные действия не ограничивали депутатской неприкосновенности, поскольку принимались по решению председательствующего судьи в соответствии с нормами действующего законодательства», - заверили в милиции.



Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство МВД планирует обращаться в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады с целью предоставления правовой оценки на предмет соблюдения дисциплины и норм депутатской этики в зале судебного заседания.