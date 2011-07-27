Сегодня продолжится суд по делу Луценко

Сегодня, 27 июля, Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Судебное заседание начнется в 10:00.

Напомним, экс-министру внутренних дел инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

В Генпрокуратуре ущерб государству от его действий на посту министра оценивают в 970 тыс.грн.