Азаров в ближайшее время посетит Севастополь

Севастополь в ближайшее время с рабочей поездкой посетит премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба.

«Я пригласил в Севастополь премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова. И он дал согласие. В ближайшее время он должен здесь быть», - сказал Яцуба.

Как отметил Яцуба, он попросил главу правительства «открыть отделение 1-й городской больницы, которая была построена предыдущим руководством и предыдущим составом горсовета».

«Второй объект, который я предлагаю посмотреть Николаю Яновичу, это судоремонтный завод, где мы собираемся по специальной программе предложить изготовление судов, которое давно надо поменять в Севастополе», - добавил председатель ГГА.