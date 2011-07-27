СМИ: Янукович говорил с патриархом Кириллом два часа

В Крыму патриарх Московский и всея Руси Кирилл общался с президентом Украины Виктором Януковичем в течение более двух часов. Об этом сообщает Сегодня.

Кирилл прилетел в севастопольский аэропорт «Бельбек» во вторник утром. Там главу РПЦ встретил крымский митрополит Лазарь. Вопреки традиции, среди встречающих не было представителей властей, что подчеркивало неофициальный визит патриарха.

Из «Бельбека» патриарх направился в резиденцию «Мухалатка» (в 7 км от Фороса), где он встретился с Януковичем. После совместного обеда патриарх из «Бельбека» улетел в Киев.

Напомним, во вторник патриарх Кирилл посетил Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.