Герман пишет новую книгу

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Советник президента Анна Герман пишет книгу о воре, который стал депутатом. Об этом Герман сказала на творческом вечере в Боярке.

«Меня спрашивают, будет ли продолжение моей книги «Красная Атлантида». Я не знаю. Я не люблю то продолжение, которое я написала в Феофании. Я там выплеснула из сердца что-то нехорошее. Я пишу другую вещь: об одном воре, который стал депутатом. Он сначала там немножко крал, а потом пошел в парламент», - сообщила Герман, которую цитирует Газета по-украински.

По словам Герман, в политике ей сложно. «Я бы хотела уйти, но есть еще много дел. Куда бы я могла уйти? В журналистику уже возвращаться поздно. Там много молодых и энергичных. Я бы писала. Это то, что я всегда хотела делать», - отметила советник президента.

Напомним, ранее Герман выпустила книгу «Красная Атлантида».