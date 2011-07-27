Сегодня суд продолжит допрос свидетелей по делу Тимошенко

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Сегодня в 11:00 Печерский районный суд продолжит рассмотрение уголовного дела Юлии Тимошенко.

Объявляя вчера перерыв в заседании, судья Родион Киреев объяснил его необходимостью вызывать свидетелей, которые будут давать показания по делу. Во вторник суд успел допросить четверых свидетелей - представителей НАК Нефтегаз Украины.

Тимошенко на процесс придет без адвокатов - вчера она отказалась от защиты в знак протеста против действий судьи, который, по ее словам, не дает возможности ее адвокатам ознакомиться с материалами дела и должным образом организовать защиту.

«Я считаю, что это закономерный, спланированный, организованный председательствующим процесс по лишению меня права на защиту… Если они (адвокаты), Сирый и Плахотнюк, останутся в процессе, это будет легализацией этого судилища, которым является данное собрание во главе с председательствующим», - пояснила Тимошенко свое заявление в ходе заседания.