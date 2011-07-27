У Луценко взяли анализы, но не дали медицинского заключения

Соратникам Юрия Луценко выдали результаты его анализов, но на них не значится фамилия Луценко. Об этом рассказал газете «Коммерсант-Украина» депутат НУНС Юрий Грымчак

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«Ни в какую элитную клинику, как писали газеты, Юрия Луценко не возили. У него взяли кровь в присутствии представителей прокуратуры, сотрудников СИЗО и конвоя», - расказал он.

«Вчера мы попытались получить в лаборатории результаты анализов, но сначала нам отказали, ссылаясь на запрет Генпрокуратуры. Когда же мы получили соответствующее разрешение суда и пришли с ним, нам выдали документ, на котором не было фамилии Луценко», - добавил депутат.

Грымчак также отметил, что по результатам анализов до сих пор не сделано медицинское заключение о состоянии здоровья Луценко.

Ранее в Государственной пенитенциарной службе заявили об отсутствии у находящегося под стражей в Лукьяновском СИЗО Луценко вирусного поражения печени.

«С целью уточнения диагноза Луценко были проведены дополнительные клинико-лабораторные обследования. Согласно результатам анализа крови, проведенного двумя ведущими клинико-диагностическими лабораториями в Киеве, вирусное поражение печени у Луценко не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.