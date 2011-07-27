Луценко продолжили зачитывать обвинение

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Печерский суд Киева в среду, 27 июля, продолжил рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

В зале суда продолжится заслушивание обвинительного приговора, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщалось, на предыдущем заседании сторона обвинения огласила 118 из почти 300 страниц обвинительного заключения по уголовному делу Луценко.

На момент закрытия предыдущего заседания прокуроры остановились на 178-й странице – на оглашении обвинения экс-министра в нарушениях при организации в 2008-2009 годах празднований Дня милиции.