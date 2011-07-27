Цена на газ для населения может вырасти в 2,5 раза

{1-}

Национальная комиссия по регулированию энергетики заявила, что повышение цен на российский газ может привести к росту тарифов для населения в два с половиной раза, пишет Коммерсант Украина.

По данным издания, основной причиной повышения тарифов может быть возрастающий дефицит бюджета НАК «Нефтегаз», который должен вырасти из-за новой волны подорожания российского газа. Пока Украина платит $350 за тысячу кубометров топлива из России. При этом, в следующем квартале цена повысится до $400, в таком случае «Нефтегаз» не сможет продавать коммунальным службам газ по старым ценам.

Эксперты считают, что сейчас решить проблему дефицита денег можно несколькими путями. Во-первых, попытаться снизить закупочные цены на тысячу кубометров газа в переговорах с Россией. Новый раунд таких встреч пройдёт на следующей неделе. Хотя Москва уже не раз заявляла, что не собирается снижать цены и будет выполнять всё согласно подписанным контрактам. Единственным условиям скидки может стать слияние «Нефтегаза» и «Газпрома», но на это уже не готова украинская сторона.

Следующим выходом может стать выпуск государственных ценных бумаг для заимствования денег у населения и на внешних рынках. Но сейчас конъюнктура для этого не очень подходящая.

Потому НКРЕ может пойти на повышение тарифов, чтобы обеспечить приток денег в бюджет «Нефтегаза».