МВФ назвал дефолт в США ужасом для мировой экономики

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Глава МВФ Кристин Лагард выступила сегодня перед членами Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Она заявила, что Международный фонд крайне обеспокоен событиями в США и ждёт компромисса в вопросе долгов этой страны, передаёт EuroNews.

Речь главы МВФ была посвящена состоянию мировой экономики. Лагард призвала страны ЕС к осуществлению намеченных планов по выходу из кризиса, связанного с госдолгами ряда стран еврозоны. Пока Европа приняла план по выходу из кризиса, но при этом пока нет уверенности что он сработает.

Она также заявила, что США нужно как можно скорее выйти из политического тупика: “Сейчас необходимо, чтобы Соединённые Штаты могли поднять долговой потолок, чтобы избежать дефолта, поскольку это было бы ужасно и для Соединенных Штатов, и для всей мировой экономики”.

В середине мая США достигли предельного уровня госдолга, утвержденного Конгрессом, – $14,3 триллиона. Если Палата Представителей, где большинство принадлежит республиканцам, не проголосует за повышение уровня потолка, то уже в начале августа стране грозит дефолт.