ГАИ назвала самые опасные дороги Украины

{1-}

Государственная автоинспекция Украины определила наиболее опасные участки дорог. Именно там за последнее время случилось больше всего аварий. Пока в этой статистики лидируют трассы в центральных и восточных регионах, передаёт Сегодня.

Пока выделено 7 участков дорог на которых машины чаще всего попадают в аварии. Два из них находится возле Киева – на 25-том километре дороги Киев-Одесса и между столицей и Черниговом. По словам сотрудников ГАИ. На этих отрезках крутой спуск, а соответственно, и подъем. Как итог — плохой обзор транспорта, который едет навстречу. Те, кто превышает скорость, попадают в аварии с тяжелыми последствиями, так что единственным правилом выживания здесь остается соблюдение правил движения.

Проблемой другого опасного участка у города Подгородное на трассе Знаменка - Луганск является плохое освещение. «Там почти нет фонарей — у дорожников возникли проблемы с проплатами за электроэнергию. Итог — наезды на пешеходов», — сообщили Сегодня в пресс-службе днепропетровского облуправления ГАИ.

Другими опасными участками являются трассы возле Херсона, на границе Николаевской области, Харьковская траса между Лубнами и Решетиловкой, часть дороги восточнее города Донецк и траса на границе Хмельницкой и Тернопольской областей.