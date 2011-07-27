Кирилл и Илия II отслужили молебен на Владимирской горке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В праздничном молебне в честь крещения Киевской Руси на Владимирской горке в Киеве приняли участие около тысячи верующих, сообщает РБК-Украина.

После молебна патриарх Кирилл благословил собравшихся и напомнил об исторической важности крещения Руси: «Мы совершили молебен, вспоминая крещение Руси на том месте, которое символизирует крещение Руси, где сейчас стоит памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Он сделал важное в истории Руси - он нас привел на небеса, не оставил без попечения в раю земном, не умалил достоинства Русской земли и Киевского государства».

Правда, вначале глава Русской православной церкви оговорился, вместо имени Владимир назвав свое – «памятник святому равноапостольному Кириллу», но быстро поправился.

В это же время на Европейской площади в центре Киева митинговали несколько десятков противников визита патриарха Кирилла.

фото: patriarchia.ru