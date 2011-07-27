Адвокат Луценко ушел в отпуск

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Один из адвокатов бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин сегодня ушел в отпуск, но зачитывание обвинительного заключения продолжается и без него, сообщает УНИАН.

В начале судебного заседания судья Сергей Вовк спросил у Юрия Луценко, не считает ли он препятствием для продолжения судебного заседания отсутствие одного из его адвокатов - Игоря Фомина.

В ответ на это Юрий Луценко сказал, что зачитывание обвинительного заключения без участия в судебном заседании его адвокатов является незаконным. При этом он отметил, что отсутствие адвоката не является попыткой затянуть судебное заседание. Так как адвокат заранее сообщил суду о своём желании уйти в отпуск.

При этом обвиняемый отметил, что адвокат ушел в отпуск, чтобы пройти курс лечения, и отпуск является гарантированным Конституцией правом для каждого гражданина.

В свою очередь сторона обвинения заявила, что судебное заседание можно продолжать без участия адвоката. Прокурор отметил, что у Луценко есть несколько защитников и отсутствие одного из них на стадии зачитывания обвинительного заключения не скажется на ходе рассмотрения судебного дела.

Посоветовавшись на месте, суд принял решение продолжать заседание в отсутствии адвоката. После этого прокурор продолжил зачитывать обвинительное заключение по делу бывшего министра.