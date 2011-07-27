Обвинение потребовало ареста Тимошенко

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Представители государственного обвинения озвучили ходатайство об аресте Юлии Тимошенко, сообщает Украинская правда.

Как сообщила изданию представитель обвинения Лидия Фролова, меру пресечения надо установить «за препятствование установлению истины в деле путем препятствования судебному процессу». Однако представитель прокуратуры не объяснил свое ходатайство.

«Это будет логическим завершением расправы, которую устроил против меня Янукович», - заявила Тимошенко. Она напомнила, что ее команда давно уже об этом предупреждала.

Юлия Тимошенко даже уже отдала свои мобильные телефоны и некоторые личные вещи своим помощникам и соратникам.

Напомним, сегодня, 27 июля, Печерский суд продолжил рассмотрение уголовного дела Юлии Тимошенко. Во вторник суд успел допросить четверых свидетелей - представителей НАК Нефтегаз Украины.

Тимошенко на процесс пришла без адвокатов - вчера она отказалась от защиты в знак протеста против действий судьи, который, по ее словам, не дает возможности ее адвокатам ознакомиться с материалами дела и должным образом организовать защиту.