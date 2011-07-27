У Луценко обнаружили гепатит

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У Юрия Луценко не выявлен вирусный гепатит, но подтвержден функциональный.

Об этом сообщила журналистам в среду жена Луценко Ирина, информирует «Украинская правда».

«Лаборатория не подтвердила вирусный гепатит, но подтвердила функциональный», - сказала она.

По ее словам, он проявляется в отказе функций печени.

«Это следствие голодания, заключения. То есть гепатит есть. А СИЗО это скрывает», - пожаловалась Ирина Луценко.

По словам Луценко, в среду утром суд продолжил чтение обвинительного вывода. Судья разрешил читать его в отсутствие Игоря Фомина, указав, что адвокат уже знаком с обвинительным выводом.