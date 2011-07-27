Суд отказался арестовать Тимошенко

Судья Родион Киреев отказался арестовать Юлию Тимошенко.

Соответствующее решение он объявил после рассмотрения ходатайства прокуроров, сообщает «Украинская правда».

По его словам, несмотря на то, что подсудимая неоднократно нарушала порядок в зале, препятствовала допросу свидетелей и пренебрежительно относилась к судье, но пока судом не исчерпаны процессуальные действия по обеспечению порядка в зале суда.

Киреев подчеркнул, что изменение меры пресечения на арест является самой строгой мерой, которая применяется в крайних случаях, когда другие меры уже исчерпаны.

Как известно, ранее прокуроры объявили ходатайство об аресте Тимошенко. Как сообщила представитель обвинения Лидия Фролова, меру пресечения надо установить «за препятствование установлению истины в деле путем препятствования судебному процессу». При этом представитель прокуратуры не объяснил свое ходатайство.

В процессе ожидания решения Тимошенко написала в своем Twitter: «Понятно, что Киреев не режиссер и где-то там, в глубине души, может и не должен. Клопы, например, тоже не виноваты. Им есть надо, и карьеру».

фото: tymoshenko.ua