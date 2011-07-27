Во Львове запретили праздновать годовщину освобождения от немецкой оккупации

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Львовский окружной административный суд запретил проводить 27 июля массовые мероприятия, связанные с годовщиной освобождения города от фашистов, передает Интерфакс.

С заявками на проведение акций по случаю этой годовщины в горсовет обратились несколько организаций, в том числе Совет ветеранов и Компартия Украины. В горсовете, со своей стороны, заявили, что проведение акций 27 июля может «повлечь угрозу общественной безопасности». Суд позицию местной власти поддержал.

СМИ сообщили, что утром 27 июля ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. Милиция возложению цветов не препятствовала.

Львов освободили летом 1944 года в рамках Львовско-Сандомирской операции, в результате которой гитлеровские войска были вытеснены с территории Украинской ССР. В ходе операции была также разгромлена дивизия СС «Галичина», в которой служили украинцы.

фото: k-z.com.ua