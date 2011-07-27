Киреев отказался вернуть Власенко

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Судья Печерского суда Киева Родион Киреев отказал Юлии Тимошенко в назначении Сергея Власенко ее защитником. Соответствующее решение было принято судьей на месте.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, Тимошенко отметила, что просит допустить Власенко к защите как специалиста в сфере права, который уполномочен защищать ее в суде на основе доверенности политической партии «Батькивщина». Она также отметила, что Власенко был незаконно отстранен судьей от дела, якобы за нарушение порядка в судебном заседании.

В то же время, Тимошенко подчеркнула, что даже это обстоятельство не запрещает ей еще раз заявлять кандидатуру Власенко.

Представитель прокуратуры отметил, что нет оснований заявлять Власенко повторно, так как он был отстранен от дела за нарушение порядка в судебном заседании.

«Этим решением и прокуратура, и суд еще раз подчеркнули, что они сознательно и планово оставляют меня без защиты», - заявила Тимошенко после отказа судьи.

Напомним, на прошлой неделе судья Родион Киреев решил отстранить защитника экс-премьера Власенко от участия в судебном процессе. Киреев пояснял свою инициативу ненадлежащим процессуальным поведением адвоката и его неуважительным отношением к суду.

Власенко в ответ подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о своем отстранении от дела и считает, что это решение обжалованию подлежит. Кроме того, народный депутат от БЮТ подготовил заявление о преступлении на имя генерального прокурора Виктора Пшонки в связи с тем, что его не пускают к подзащитной - Юлии Тимошенко.

Вчера Тимошенко отказалась от своих адвокатов - Николая Сирого и Александра Плахотнюка. Свой отказ она пояснила тем, что адвокатам не предоставили разумное время на ознакомление с материалами дела, в связи с чем у них нет возможности качественно выполнять свою работу.