Начальник Одесского порта оказался в реанимации

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Начальник государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Николай Павлюк попал в реанимацию.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на руководителя пресс-службы порта Елену Гиряеву в среду.

По ее словам, у начальника порта подозрение на инсульт. Сообщить текущее состояние Павлюка Гиряева затруднилась, отметив, что сейчас с чиновником работают врачи одной из одесских больниц.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым намеревалась продолжить следственные действия в отношении Павлюка 29 июля. При этом в ведомстве не исключили повторного задержания Павлюка и помещения его в следственный изолятор Симферополя до судебного следствия.

22 июля начальник Одесского порта был задержан и доставлен в изолятор временного содержания в Симферополе. Он обвиняется в том, что, злоупотребляя служебным положением, незаконно израсходовал в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» более 170 тыс. грн. Центральный суд Симферополя 25 июля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде залога в размере 180 тыс. грн.

фото: blacksea-cruises.com