Генпрокуратура России заинтересовалась утечкой данных в поисковики

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Генеральная прокуратура России поручила прокурору Москвы совместно с контролирующими органами провести проверку по факту утечки в интернет персональных данных покупателей нескольких десятков интернет-магазинов.

Как сообщает в среду, 27 июля, ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, личные данные пользователей оказались в свободном доступе в поисковых системах Яндекс и Google.

Кроме того, по информации представителя Генпрокуратуры Марины Гридневой, в поиске Google также обнаружены «служебные документы ограниченного пользования» ряда государственных структур. В частности, речь шла об информации с сайтов ФАС, Счетной палаты и Федеральной миграционной службы.

При этом Федеральная антимонопольная служба и Счетная палата России опровергли сведения об утечке в поисковики внутренних документов с грифами «Секретно» и «Для служебного пользования» со своих сайтов. В ведомствах заявили, что поисковиками была проиндексирована только информация, размещенная в общем доступе.

Информация о том, что с помощью специального запроса через поиск Яндекса можно обнаружить личные данные клиентов ряда интернет-магазинов появилась в СМИ 25 июля. 26 июля стало известно, что в сеть просочились личные данные пользователей сайтов для заказа железнодорожных и авиабилетов TuTu.Ru и Railwayticket.Ru.

Ранее сообщалось, что в поисковую выдачу Яндекса стали попадать тексты SMS-сообщений и номера телефонов клиентов сотового оператора «Мегафон».

В среду, 27 июля стало известно, что расследованием причин утечки личных данных пользователей в поисковики занялись ФСБ, МВД и Следственный комитет России.