Босния и Герцеговина отменила визы для украинцев

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Кабинет Министров утвердил соглашение с Боснией и Герцеговиной об условиях взаимных поездок граждан, предусматривающее отмену виз.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, соглашение предусматривает отмену виз на срок до 60 дней для всех категорий граждан.

Также он сообщил, что Кабмин утвердил такое же соглашение и с Аргентиной.

«Соглашение предусматривает обеспечение введения безвизового режима между Украиной и Аргентиной на срок до 90 дней для граждан, которые прибывают с целью туризма и некоммерческими целями», - сказал он.

Напомним, ранее Украина и Сербия договорились о безвизовом режиме для краткосрочных поездок.

фото: freetorg.com