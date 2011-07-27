По делу Тимошенко допрашивают Продана

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Суд по делу Юлии Тимошенко приступил к допросу экс-министра топлива и энергетики Юрия Продана. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, сегодня Продана вызвали свидетелем обвинения по делу Тимошенко. Эту информацию он подтвердил журналистам перед началом судебного заседания в Печерском суде Киева. На вопрос, будет ли он свидетелем в пользу обвинения, он ответил: «Я буду говорить правду».

Вчера судья Родион Киреев объявил перерыв до сегодняшнего утра в связи с необходимостью вызывать свидетелей, которые будут давать показания по делу. Во вторник суд успел допросить четверых свидетелей - представителей НАК «Нафтогаз Украины».

С декабря 2007 по март 2010 года Продан занимал должность министра топлива и энергетики в коалиционном правительстве Тимошенко.