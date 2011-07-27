Продан взял часть вины Тимошенко на себя

Экс-министр энергетики Юрий Продан заявил, что директивы экс-главе Нафтогаза Олегу Дубине передал он, а не экс-премьер. Об этом он сказал в Печерском суде во время допроса свидетелей, сообщает Украинская правда.

Как выяснилось в ходе допроса, это заявление Продана не соответствует его показаниям во время досудебного следствия.

Продан заявил, что нашел среди своих документов ксерокопию написанного от руки поручения Тимошенко, которым она обязывает его ознакомить с содержанием своих директив НАК Нафтогаз Украины. На вопрос судьи, кто передал директивы Дубине, Продан ответил: «Мне кажется, что я передал». По его словам, прошло 2,5 года, поэтому он не все помнит.

«На тот момент (на момент допроса) я четко не помнил, кто передавал директивы Дубине, - сказал экс-министр, - но в своих бумагах, готовясь к суду, я нашел поручение премьер-министра довести эти директивы до ведома Дубины. Поэтому, скорее всего, это я их ему передал».

Юлия Тимошенко подтвердила, что от руки написала эти директивы, находясь в здании правительства России: «Я подтверждаю свою подпись, учитывая, что ситуация была напряженная, надо было брать ответственность на себя, я ее взяла». Она обратилась с ходатайством приобщить это поручение в качестве доказательства к делу.

Представители прокуратуры выступили против, поскольку Продан предоставил копию и не смог сообщить, где сохраняется оригинал.

В итоге судья Киреев отказался приобщить этот документ к делу, «поскольку не установлено его происхождение».

Как известно, в постановлении о привлечении Тимошенко к уголовной ответственности сказано, что это она передала Дубине директивы подписать газовый договор с Россией, который привел к тяжелым последствиям.