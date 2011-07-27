Европа выделит на Чернобыль еще 70 млн грн

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Европейский банк реконструкции и развития решил выделить дополнительно 70 млн евро для Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности на реализацию чернобыльских программ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров и управляющих банка во вторник, 26 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, с учетом ранее выделенных банком по итогам апрельской конференции доноров на эти нужды 120 млн грн вклад ЕБРР на чернобыльские программы станет крупнейшим.

«Таким образом, с учетом результатов апрельской донорской конференции в Киеве, а также ввиду раунда дополнительных обязательств от Франции, США, России, Европейского Союза и ЕБРР, полностью профинансирована потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов в объеме 740 млн евро», - отмечает министерство.

Как сообщалось ранее, на апрельской конференции доноров Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности на реализацию чернобыльских проектов было собрано около 550 млн евро.