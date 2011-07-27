Британия признала повстанцев законной властью Ливии

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Британия признала ливийских повстанцев законным правительством страны и будет вести дела с Национальным переходным советом Ливии так же, как и с другими иностранными правительствами, заявил в среду, 27 июля, глава британского МИД Уильям Хейг.

Британия также разморозит ливийские активы объемом в 150 млн долларов, чтобы помочь Национальному переходному совету поставить страну на ноги, сообщает Русская служба BBC. Активы принадлежат нефтяной компании AGOCO, находящейся под контролем повстанцев.

Ранее в среду британское правительство заявило о том, что оно высылает всех сотрудников ливийского посольства в Лондоне и приглашает Национальный переходный совет назначить нового посла Ливии в Лондоне.