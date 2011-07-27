Из Пенсионного фонда уволят более тысячи человек

Кабинет Министров сегодня принял постановление «О создании территориальных органов Пенсионного фонда Украины», которым предполагается оптимизировать органы Пенсионного фонда.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики, размещенное на официальном сайте ведомства.

Как отметил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко, проект акта был разработан Пенсионным фондом с целью оптимизации системы органов фонда, усовершенствования управления его местными органами и сокращения численности руководящих должностей.

Предусматривается объединить управления ПФ, которые на данное время функционируют в городах областного подчинения, при этом одно управление выполняет полномочия по району, а другое – по городу. Таких управлений – 122. Кроме того, будут объединены 19 управлений фонда, которые на данное время функционируют в районах одного города.

По словам Тигипко, реализация постановления не будет нуждаться в дополнительных расходах ПФ и госбюджета. Согласно предварительным расчетам, будет сокращено 1220 штатных единиц, что даст возможность сэкономить средства ПФ на сумму почти 70 млн грн в год.