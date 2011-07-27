Суд дочитал обвинение Луценко

В судебном заседании по делу Юрия Луценко завершилось чтение обвинительного заключения.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу «Народной самообороны».

«Быстрыми темпами в три голоса прокуроры закончили чтение обвинительного заключения на 340 страницах», - отмечается в сообщении.

На вопрос судьи Вовка, понятна ли суть обвинительного заключения, Луценко заявил, что он не слышал первые 120 страниц текста, поскольку был удален из зала заседаний.

Кроме того, экс-министр заявил ходатайство о повторном чтении данного фрагмента обвинительного заключения.

Посоветовавшись на месте, председательствующий судья Вовк принял решение, что суд не усматривает оснований для повторного чтения обвинительного заключения в полном объеме.

На вопрос Луценко к гражданским истцам о методике расчетов озвученных к взысканию сумм и полной их детализации, представитель МВД сослался на проведенную судебную экспертизу.

В иске указано о взыскании с Луценко и Приступлюка 167 тысяч гривен в пользу государства, а с Луценко лично - 640 тысяч гривен.

Сумма в 643 982 гривны 67 копеек - это деньги, потраченные на празднование, по словам гражданского истца, Дня милиции в 2008 и 2009 годах.

Луценко в ответ потребовал назвать номера счетов и получателя данных средств, указанных в иске в качестве нанесенного государству ущерба.

«Определяло ли МВД как незаконные соглашения с ДК «Украина», и будут ли взысканы эти средства в судебном порядке», - обратился Луценко к представителю МВД.

Судья Вовк поддержал ходатайство Луценко и отметил, что на следующее судебное заседание МВД предоставит информацию о расчетном счете и получателе средств для перечисления предъявленных Луценко и Приступлюку сумм.

В гражданском иске от Пенсионного фонда к Леониду Приступлюку озвучена сумма ущерба - 71 тысяча гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что один из адвокатов бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин сегодня ушел в отпуск, но зачитывание обвинительного заключения продолжилось без него.