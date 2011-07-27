В суде над Луценко объявлен перерыв до августа

В судебном заседании по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко объявлен перерыв до 8 августа.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу «Народной самообороны».

Адвокат Луценко Алексей Баганец заявил два ходатайства по делу согласно статье 266 УПК об истребовании новых доказательств от МВД и Пенсионного фонда.

Луценко, в свою очередь, обратился к судье Вовку с просьбой озвучить ряд заявлений и ходатайств и предоставить ему для этого возможность высказаться.

В свою очередь судья Вовк предложил сделать в судебном заседании перерыв, учитывая время, и назначил следующее заседание на 8 августа 2011 года на 9:30 утра.

Судья также сообщил, что следующее судебное заседание начнется с рассмотрения ходатайств адвоката Баганца и предоставления слова Луценко.

Напомним, ранее в судебном заседании по делу Юрия Луценко завершилось чтение обвинительного заключения.