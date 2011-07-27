Филарет призвал УПЦ МП к объединению

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет от имени священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата обратился к Митрополиту Владимиру (Сабодану), духовенству и мирянам Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом к продолжению конструктивного диалога с целью образования единой поместной православной украинской церкви.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт УПЦ КП.

«От имени Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата в очередной раз обращаюсь к вам с призывом к продолжению конструктивного диалога с целью преодоления церковного разделения», - подчеркивается в обращении Патриарха Филарета.

«Мы неизменно готовы к возобновлению диалога и ожидаем от УПЦ МП конструктивных действий в этом направлении. Вместе с тем мы убеждены, что единственным верным путем для восстановления церковного единства является такой диалог, окончательной целью которого станет образование единой Поместной православной украинской церкви, объединенной вокруг Киевского престола», - говорится в обращении.

В обращении также отмечается, что последние события в украинской религиозной жизни «дают возможность еще раз убедиться – в «украинском вопросе» Московская патриархия действует не по предписаниям канонов и не в интересах православия, а с точки зрения политических интересов сохранения власти в «русском мире».

«Поэтому любые призывы к вхождению Киевского патриархата под московский омофор бесперспективны – священноначалие РПЦ (Русской православной церкви – Ред.) не раз показало и продолжает доказывать своими действиями в Украине, Эстонии, Молдове, Грузии, да и во всем вселенском православии, что для Московского патриархата сейчас главное не благо церкви, а утверждение «русского мира» как политического орудия влияния Москвы на постсоветском пространстве», - говорится в обращении Патриарха Филарета.

«Мы желаем церковного единства в Украине. Но оно не равняется подчиненности Московскому патриарху. И все больше людей в Украине, в том числе и в вашей среде, это понимают», - отмечается в обращении.

Напомним, в среду, 27 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Католикос-патриарх всея Грузии Илия II отслужили молебен на Владимирской горке. Фоторепортаж с места событий смотрите здесь.