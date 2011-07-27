Очередная акция протеста в Беларуси провалилась

Акция 27 июля оказалась самой провальной с начала «молчаливых протестов», традиционно проводимых в Беларуси по средам по инициативе группы «Революция через социальные сети».

В Минске на призыв сетевых «революционеров» откликнулись всего около двух десятков человек, сообщает NEWSru.com со ссылкой на сайт «Белорусский партизан». По данным беларуских сетевых СМИ, столь же немногочисленными и разрозненными были акции и в регионах, например, в городах Могилеве и Слониме.

Организаторы акции в очередной раз изменили ее формат. Они предложили противникам политики президента Александра Лукашенко собраться в разгар рабочего дня на центральных рынках своих городов. «Рынки - психологически более безопасное место. На рынке опасно устраивать «хапун» - очень много случайных людей, а значит, свидетелей беспредела», - отмечалось в сообщении, распространенном накануне акции ее организаторами.

Они предложили найти на рынке неработающий ларек и стоять возле него с 13:00 до 13:30 местного времени. При этом протестующие должны были обозначить себя белыми ленточками и сжатыми в кулаки руками, не совершая никаких активных действий: то есть не хлопать, не включать рингтоны мобильных телефонов и т.п., чтобы не провоцировать силовиков на задержание.

В Минске местом проведения акции был выбран огромный и всегда многолюдный Комаровский рынок. Начало акции было намечено на 13:00 по местному времени. Однако те несколько человек, которые рискнули прикрепить на себя белые ленточки, так и не смогли собраться в одно время в каком-то одном месте рынка и буквально растворились среди продавцов и покупателей. При этом на Комаровском рынке и возле него были хорошо заметны несколько сотен характерных личностей в штатском, сотрудников милиции, ГАИ, милицейского спецназа.

Перед началом объявленной акции на рынке собралось большое количество журналистов.

По оценкам журналистов, участников акции было всего около двух десятков. Однако цифра это довольно условная, так как протестующие никак себя не обозначали и не предпринимали никаких действий.

К месту проведения акции также прибыли родственники находящихся в заключении активистов беларуской оппозиции, однако никаких действий они не предпринимали. В период предполагаемого проведения акции никто из граждан или представителей СМИ силовиками не задерживался.

Нынешняя акция «молчаливого протеста» стала десятой по счету. Первая состоялась 1 июня. Участники интернет-сообщества «Революция через социальную сеть» обратились к сторонникам демократических перемен в Беларуси с призывом еженедельно в определенное время молча собираться на главной площади своего города. На вторую акцию на Октябрьской площади в Минске собралось более 200 человек. Задержаний не было.

На акцию 15 июня собрались тысячи человек в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах, Борисове, Орше, Солигорске, Бобруйске, Мозыре, Молодечно, Полоцке, Слуцке, Вилейке, Жодино, Лиде и Кобрине. Были задержаны десятки людей. Большинство отпустили, десятки были арестованы.

29 июня тысячи людей вышли на улицы своих городов рукоплескать. Были задержаны сотни людей, многие приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. 3 июля на Привокзальной площади в Минске прошел разгон акции протеста. Люди в штатском избивали встречных, в том числе случайных, и бросали в автобусы без номеров. Было задержано около 100 человек только в Минске. Большинство осужденных приговорено к административному аресту.

На последующих акциях протеста задерживали сотни людей, обвиняли в мелком хулиганстве, большинство карали арестами, меньшинство штрафовали. Организаторы меняли места и формы проведения акций. Собирались около супермаркетов, у Национальной библиотеки, настраивали на определенное время будильники в своих мобильных телефонах.

Во время последней акции людей снова позвали на центральные площади городов. В Минске было задержано и осуждено несколько десятков человек. Общее число участников акций в течение июля постепенно снижалось. По словам правозащитников, всего во время молчаливых акций протеста было задержано около 2 тысяч человек, в том числе десятки журналистов.