СМИ: Путин решил баллотироваться в президенты

Премьер-министр России Владимир Путин решил баллотироваться в 2012 году в президенты страны. Он имеет сомнения по поводу своего протеже Дмитрия Медведева в роли лидера страны, обладает гораздо большей поддержкой населения и к тому же не намерен в ближайшие годы покидать политический олимп.

Об этом Reuters сообщили несколько высокопоставленных российских источников, среди которых - политики и дипломаты, передает NEWSru.com.

«Я думаю, Путин будет выдвигаться, наверняка он уже все для себя решил», - сказал один из высоких чиновников. По его словам, Путин встревожен тем, что Медведев, которого он знает больше 20 лет, не имеет прочной поддержки среди политической и бизнес-элиты и простого электората. А поддержка эта просто необходима для того, чтобы сохранить стабильность в случае реализации планов реформ.

«Путина поддерживает гораздо большее число людей, чем Медведева. Медведев же переоценил свой «вес» внутри системы», - заключил источник.

Другой высокопоставленный представитель подтвердил: «Путин хочет вернуться, действительно хочет вернуться». По его информации, премьер был расстроен попытками Медведева продемонстрировать свою политическую самостоятельность и утвердиться во власти. Однако на регулярной основе оба достаточно хорошо общаются, добавил он.

Третий источник тоже подтвердил, что Путин близок к решению вернуться в Кремль. При этом источник попытался развеять страхи, что его возвращение обернется новым периодом пагубной стагнации. Он предположил, что, став президентом, Путин вполне может назначить премьера-реформиста.

По мнению инвесторов, между Путиным и Медведевым по сути нет существенной разницы, однако второй все же более склонен к реформам - достаточно вспомнить его любимую задумку о модернизации.

Сами же члены тандема упорно молчат о том, кто из них будет выдвигаться на теперь уже шестилетний президентский срок. При этом, по мнению многих наблюдателей, решение всецело зависит именно от Путина. Окружение первых лиц государства тоже соблюдает интригу, практически не давая поводов к домыслам.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, планирует ли его шеф вернуться в Кремль, ответил: «Владимир Владимирович работает, усердно работает, а не размышляет, идти ли ему на выборы».

Напомним, в конце июня Дмитрий Медведев заявил, что хочет стать президентом во второй раз.