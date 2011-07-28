Тимошенко приведет в суд новых защитников

Экс-премьер Юлия Тимошенко в четверг намерена вновь заявить ходатайство о допуске новых защитников. Об этом сообщает ее персональный сайт.

«Завтра утром я буду снова защищать свои права на защиту, но я не уверена, что судья, уполномоченный режимом со мной расправляться, допустит защитников к делу», - сказала она.

Вместе с тем Тимошенко не уточнила, кого именно намерена пригласить в качестве своих защитников.

Как известно, накануне судья Родион Киреев частично удовлетворил ходатайство Юлии Тимошенко об отказе от защитников Николая Сирого и Александра Плахотнюка, которым суд не дал возможности надлежащим образом ознакомиться с материалами дела.

Судья при этом не предоставил Тимошенко трое суток для поиска новых защитников.

Киреев также отказал в удовлетворении ходатайства экс-премьера о допуске к делу адвоката Сергея Власенко.