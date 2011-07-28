Адвокат Тимошенко уверен, что нет законных оснований для ее ареста

Адвокат Юлии Тимошенко Николай Сирый убежден, что ни законных, ни фактических оснований для ареста экс-премьера нет, а просьба стороны обвинения относительно изменения меры пресечения для Тимошенко была принесена в зал судебного заседания не из прокуратуры. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Ни фактических, ни юридических оснований для того, чтобы применять арест сегодня не было. Более того, и логики процессуальной в просьбе прокурора также нет, она абсолютно отсутствует. Создается впечатление, достаточно такое стойкое, что это не было мнение самого прокурора, это было мнение, привнесенное в зал судебного заседания где-то из другого места, потому что не просматривается никакой логики», - сказал Сирый.

«С точи зрению фактической - ситуация была достаточно напряженной и реальной, и глядя на то, что в зал суда стали приходить люди и проявлять свои эмоции по этому случаю, в зал суда пришли представители иностранных посольств, я думаю, что это сыграло свою роль, что все-таки законность была поставлена на первое место», - добавил он.

Комментируя постановление судьи Родиона Киреева об отказе в изменении меры пресечения для Тимошенко Сирый отметил, что в ней судья совсем не ссылается на нормы предусмотренные КПК. «В этом решении судьи Киреева очень слабая мотивировочная часть, потому что она абсолютно не основывается на законе, т.е., если открыть Криминально-процессуальный кодекс, там нельзя найти тех посылок которые прозвучали в постановлении», - отметил адвокат.