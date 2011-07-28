Россия будет повышать пенсионный возраст

Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов призвал россиян подготовиться к повышению пенсионного возраста до 65 лет. Людям следует «свыкнуться с этой мыслью», заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Шаталова, повышение будет носить постепенный характер и, согласно одному из возможных вариантов, может растянуться во времени на 15 лет. Пенсионный возраст за этот период будет увеличиваться «по трети года ежегодно».

Чиновник отметил, что при подобном сценарии «те люди, которые уже близки к пенсионному возрасту, практически не почувствуют ничего».

Молодежь, по мнению Шаталова, воспримет подобную реформу «с большим пониманием».

Шаталов напомнил, что ранее на повышение пенсионного возраста «пошли все государства», в том числе Украина.

В июле Верховная Рада утвердила законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет.

В 2010 году власти ряда стран Европы в рамках сокращения госрасходов приняли аналогичные решения.