Адвокат Тимошенко уверен, что свидетели по ее делу нелегитимны

Свидетелей, которых суд допрашивает по «газовому» делу против экс-премьера Юлии Тимошенко, придется допрашивать заново. Об этом заявил адвокат Юлии Тимошенко Николай Сирый в эфире 5 канала, комментируя допрос свидетелей по «газовому» делу.

«Эти свидетельства помогают истине. Эти свидетельства подтверждают то, о чем Юлия Владимировна говорила с самого начала. Она говорит о том, что вполне придерживалась процедуры. Она выполняла все действия в полном соответствии с Конституцией и действующим законодательством», - отмечает адвокат.

«Но, я хотел бы обратить внимание, что эти показания, и другие, которые даются с обеда понедельника, не являются легитимными», - добавил он.

Сирый уверяет, что «с того момента, как Юлия Владимировна осталась без защитников, а она заявляла, что не осуществляет защиту сама, не могут быть проведены никакие процессуальные действия в процессе».

«Соответственно те показания, которые даются, они не являются доказательствами, и они не могут быть положены в основу судебного решения. Следовательно, всех этих лиц придется еще раз допрашивать», - заявил он.

Адвокат также выразил убеждение, что судья Родион Киреев не примет решение о не допуске депутатов в зал суда.

«Только один существует объективный критерий - наполненность этого зала. Конечно, если уж зал заполнен, то тогда должны быть ограничения для того чтобы были человеческие условия работы. Поэтому не может быть ограничения для народных депутатов. В том числе по решению судьи», - уточнил он.