Дело против Аделаджи уже в суде

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Вчера Генпрокуратура (ГПУ) утвердила обвинительное заключение в отношении должностных лиц группы компаний King`s Capital. Об этом пишет «Коммерсантъ- Украина». В ГПУ сообщили, что среди фигурантов дела – один из пасторов церкви «Посольство божье», гражданин Нигерии Сандей Аделаджа, а также пятеро «должностных лиц». «Сейчас дело направлено в Киевский апелляционный суд, который в течение нескольких дней должен определить, какой суд будет вести это производство, после чего начнется обычное судебное рассмотрение»,– добавил источник Ъ в Генпрокуратуре.

Напомним, в 2006-2008 годах группа компаний King`s Capital принимала у прихожан «Посольства божьего» вклады под высокие проценты, но в 2007 году перестала выполнять свои долговые обязательства. В ГПУ уточнили, что обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК («создание, руководство и участие в преступной организации»), ч. 4 ст. 190 УК («мошенничество»), а также ч. 2 и ч. 3 ст. 358 УК («подделка и использование заведомо поддельного документа»). Всего по делу потерпевшими признаны 618 человек, нанесенный им материальный ущерб оценивается в более чем 52 млн грн. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн грн. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

фото: risu.org.ua