Начальника Одесского порта из больницы забрали в СИЗО

В среду, 27 июля, около 22.00 начальника Одесского морского торгового порта Николая Павлюка, которого Центральный райсуд Симферополя выпустил из изолятора временного содержания, сотрудники милиции в масках вывезли из палаты отделения интенсивной терапии для помещения в ИВС УВД Крыма. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь порта Елена Гиряева.

По ее словам, 71-летнего руководителя порта «взяли из-под капельницы, посадили в микроавтобус и увезли с повышенным артериальным давлением и аритмией сердца».

Как сообщил журналистам адвокат начальника порта Сергей Емец, Павлюк задержан согласно постановлению следователя Следственного управления прокуратуры Крыма. Новые обвинения, выдвинутые против начальника порта, будут предъявлены в Симферополе – на 14.00 29 июля назначено слушание представления прокуратуры АРК в Центральном райсуде Симферополя.

Работники порта на митинге у здания управления предприятия выразили возмущение «неоправданным задержанием» многолетнего руководителя порта до решения суда, считая происходящее «недопустимым издевательством над Героем Украины».

Портовики считают, что действия правоохранительных органов направлены исключительно на смену руководства Одесского порта.

Как сообщалось, расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения руководством Одесского порта преступления: должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно потратило в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» более 170 тыс. грн.