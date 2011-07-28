Суд над Пукачем перенесли на август

28 июля 2011, 11:35

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Печерский суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерала МВД Алексея Пукача на 10.00 11 августа.

Об этом журналистам сообщила после завершения судебного заседания адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, передает корреспондент УНИАН.

«Судебное заседание по делу об обвинении Пукача сегодня в очередной раз отложено. Сегодняшняя причина перерыва заключается в том, что пострадавшему Подольскому до сих пор не изготовлен допуск к государственной тайне и, кроме того, Подольский не пришел на судебное заседание», - сказала Теличенко.

Валентина Теличенко отметила, что рассмотрение судом дела Пукача продолжается уже более трех месяцев, но продвигается значительно медленнее, чем рассмотрение дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, дела которых суд начал рассматривать значительно позже. «По делу Пукача сегодня суд не двинулся дальше установления личности обвиняемого. Вы можете себе представить, чтобы 11 августа 2011 года суд не продвинулся дальше установления личности обвиняемого, в то время как по делу об обвинении Тимошенко, которое на два с лишним месяца позже поступило в Печерский суд, уже допросили почти десяток свидетелей, по делу Луценко, там, где несколько обвиняемых, уже тоже продвинулись к стадии судебного следствия. Следовательно, четко виден разный подход к разным уголовным делам в Печерском суде», - отметила адвокат.

Как сообщалось, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело Алексея Пукача. По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Георгия Гонгадзе, которого 17 сентября 2000 года преднамеренно убил.

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