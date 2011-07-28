Тимошенко требует отвода прокурора

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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко через канцелярию Печерского райсуда Киева обратилась с ходатайством об отводе прокурора Александра Микитенко и допуске защитников Роджера Енорта и Марка Фельдмана. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отвод прокурору Микитенко Тимошенко в своем заявлении объяснила тем, что прокурор должен был отказаться от обвинения на стадии оглашения обвинительного заключения, так как в нем отсутствует действие и состав преступления.

Кроме того, по мнению подсудимой, ходатайство прокурора об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу свидетельствует о его предвзятости.

Напомним, в среду, 27 июля, на заседании суда прокуроры объявили ходатайство об аресте Тимошенко. Как сообщила представитель обвинения Лидия Фролова, меру пресечения надо установить «за препятствование установлению истины в деле путем препятствования судебному процессу».

После рассмотрения ходатайства прокуроров судья Родион Киреев отказался арестовать Юлию Тимошенко.