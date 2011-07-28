Ливийские дипломаты покидают Лондон

Сегодня дипломатические представители правительства Муамара Кадафи готовятся покинуть Британию, так как правительство Девида Кемерона признало повстанцев единственной законной властью в этой стране, передаёт EuroNews.

Признание Великобританией Переходного Национального совета в качестве “единственной легитимной власти в Ливии” вызвало ликование у противников Муаммара Каддафи и возмущение Триполи.

Десятки проживающих в Лондоне ливийцев пришли к ливийскому посольству, чтобы отметить это событие и посмотреть на отъезд дипломатов, представлявших Джамахирию. Одновременно Лондон попросил переходной совет назначить своих дипломатических представителей в Великобритании.

В то же время государственное ливийское телевидение показало кадры массовых манифестаций в Триполи и Зилтане в поддержку Муаммара Каддафи. В Зилтане участники акции собрались на площади, чтобы послушать аудиообращение лидера Джамахирии, который находится у власти более 40 лет и отступать перед натиском повстанцев не намерен.

Пока повстанцы, при поддержке сил НАТО не могут получить решающий перевес над войсками диктатора и потому война застыла на одной точке. Ни одна сторона не может сдвинуть ситуацию.