Медведев наградил Кучму орденом «За заслуги перед Отечеством»

{1-}

Президент России Дмитрий Медведев наградил бывшего президента Украины Леонида Кучму орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает УНИАН со ссылкой на фонд Леонида Кучмы «Украина».

Леонид Кучма награжден за «большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины».

Церемония вручения награды состоится завтра, 29 июля, в Кремле.

Среди кавалеров ордена первый президент России Борис Ельцин, бывший президент Франции Жак Ширак, дирижер и музыкант Мстислав Ростропович, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, всего эту награду получили 37 человек.